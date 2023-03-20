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Spor

Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi başladı

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA20 Mart 2023 Pazartesi 21:48 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi başladı
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçen Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Orhan Ak yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, yarı alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 25 maça çıkan bordo-mavililer bunlardan 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 44 puanla 5. sırada yer aldı.

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