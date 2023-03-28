Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Orhan Ak yönetiminde fonksiyonel kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, hız ve çabukluk idmanıyla tamamladı.

Bordo-mavililar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR'UN BU SEZONKİ LİG KARNESİ

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 25 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlardan 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-mavililer 44 puanla 5. sırada yer aldı.