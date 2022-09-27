Trabzonspor'da, Kayserispor mesaisi sürüyor...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, ısınma koşusu ve denge çalışmalarının ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor ligde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 13 puanla 7.sırada bulunuyor.