Trabzonspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenör Orhan Ak yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve aktivasyon çalışması gerçekleştirdi.

Sürat çalışması ile devam eden antrenman, yarı alan maçıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 25 maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 44 puanla 5. sırada yer aldı.