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Spor

Trabzonspor'da Kayserispor öncesi 3 eksik!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor'da 3 futbolcu forma giyemeyecek.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 17:36 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Kayserispor öncesi 3 eksik!
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

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