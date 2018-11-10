Trabzonspor'da Kemal Özdeş sesleri

Trabzonspor’da son dönemde yaşanan düşüş teknik direktör Ünal Karaman’ın da tartışılmasını beraberinde getirmişti. Üst üste 3 beraberlikle zirveyle puan farkını kapatma şansını kullanamayan Bordo-Mavililer’de Karaman’a yönelik eleştiriler artmaya başlamıştı. Özellikle geçen hafta Bursa karşısında takımın golcüleri Burak ve Rodallega’yı oyundan çıkarması ve 87’de yenilen golle kaybedilen 2 puan genç teknik adamın eksi hanesine yazmıştı. Ve dün, Malatya’da alınan farklı mağlubiyet ve oynanan kötü oyun Ünal Karaman için bardağı taşıran son damla oldu.

Özdeş, Tuna, Akçay

Farklı mağlubiyetin ardından taraftarın da hedefinde olan Ünal Karaman ile yolların ayrılabileceği öğrenildi. Milli ara nedeniyle lige verilecek arada bu operasyonun gerçekleşme ihtamalinin yüksek olduğu kaydediliyor. Ara dönüşü Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Karadeniz ekibinde bu maça yeni bir teknik ekip yönetiminde, moralli şekilde çıkma düşüncesinin olduğu gelen bilgiler arasında. Sivas ile prensip anlaşmasına vardığı kaydedilse de Kemal Özdeş’in yanısıra yine Kırmızı- Beyazlı ekip ile yollarını 1 hafta önce ayıran Tamer Tuna ve 1. Lig takımı Osmanlı’dan bir hafta önce gönderilen Trabzon’un eski hocalarından Mustafa Reşit Akçay isimleri ön plana çıkıyor. Teknik ekibin geleceğiyle ilgili son kararı başkan Ahmet Ağaoğlu kurmayları ile yapacağı toplantı sonrası verecek.