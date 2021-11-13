Trabzonspor'da Koita antrenmana katılmadı

AA 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 16:04

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık çalışmasının ardından tamamlandı.

Sakatlığı devam eden Peres takımdan ayrı çalışırken, Koita'nın antrenmana katılmadığı öğrenildi.

Trabzonspor'da antrenman sonrası futbolculara 2 gün izin verildi. Karadeniz ekibi, 16 Kasım Salı günü yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.