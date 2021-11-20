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Spor

Trabzonspor'da kombine kartlara yoğun ilgi

Trabzonspor'da 2021-2022 sezonu kombine kartlarının 15 bin dolayında satıldığı bildirildi.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 12:16 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:16
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Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu kombine biletlerinin satışı devam ediyor.

Karadeniz ekibi, 15 günde yaklaşık 15 bin kombine kart satışı yaparken bu sayıyı daha da yukarıya çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da, 22 Kasım Pazartesi oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi şu ana dek 7 bin 500 civarında bilet satışı gerçekleştirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı da taraftarlara çağrıda bulunarak, "Taraftarlarımızdan Gaziantep maçında tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bizimle beraber hücum etsinler, bizimle beraber defans yapsınlar. Horonu beraber oynayacağız." ifadesini kullanmıştı.

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