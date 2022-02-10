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Spor

Trabzonspor'da Konyaspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 19:15 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 19:15
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Altaş Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Sakatlığı devam eden Marek Hamsik'in salonda çalıştığı, Fode Koita'nın ise takımdan ayrı koşu yaptığı öğrenildi.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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