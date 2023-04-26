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Spor

Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıkları sürdü.

IHA26 Nisan 2023 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi sürdü
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenman ile sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda bordo-mavililer ilk olarak dinamik ısınma gerçekleştirdi. Hentbol oyunu ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenman taktik oyun çalışması ile sona erdi. Karadeniz ekibi yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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