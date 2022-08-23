Trabzonspor'da Kopenhag maçı mesaisi tamamlandı

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşı karşıya geleceği rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikasında bordo-mavili takım, ısınma çalışmaları yaptı.
Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın katılmadığı antrenmanda, teknik direktör Avcı'nın sakatlık durumunun yarın netleşeceğini söylediği Anastasios Bakasetas da yer aldı.