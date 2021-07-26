Trabzonspor'da korkutan sakatlık! Oyundan sedyeyle çıktı

26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:40 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:52

Riva kampındaki son hazırlık maçını Kasımpaşa ile yapan Trabzonspor 'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun ortalarında ayak bileği kırılan ve sezon sonuna doğru sahalara dönen Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa maçında ciddi bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Mortadha Ben Ouannes'in müdahalesiyle yerde kalan yıldız orta saha, ayağa kalkmakta zorlandı. Bir hayli acı çektiği gözlenen Abdülkadir, sedyeyle oyun alanının dışına alındı.

AĞIR SAKATLIKTAN ÇIKMIŞTI



19 Ocak'taki Konyaspor maçında ayak bileği kırılan Abdülkadir'in 3-4 aydan önce sahalara dönemeyeceği ve sezonu kapattığı belirtilmişti. Ancak 21 yaşındaki yıldızın tedavi süreci çok hızlı ilerledi, 2.5 ay sonra çalışmalara başladı. Kalan son haftalarda formasına kavuşan Abdülkadir, EURO 2020 kadrosunda da yer aldı.