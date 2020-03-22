Trabzonspor'da koronavirüsü önlemi

22 Mart 2020 Pazar 15:22 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:22

Trabzonspor koronavirüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Bordo mavili yönetim, Salı günü gerçekleşecek takım toplanmasında koronavirüs testi uygulamayı planlıyor.

Türkiye'de yükselen koronavirüs salgını Trabzonspor Kulübü'nü endişelendiriyor. Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki bordo mavililer, Salı günü yeniden bir araya gelecek.

Trabzonspor yönetimi, 24 Mart 2020 Salı günü gerçekleşecek takım toplantısında koronavirüs testi uygulanması fikrini gündeme aldı. Bordo mavililer, takımı koronavirüs testinden geçirerek gerekli önlemleri bir an önce almak istiyor.

AHMET AĞAOĞLU: "ÖNCE CANIMIZI KURTARALIM"

Öte yandan A Spor'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, 17 Nisan'da başlamaması halinde alternatif çözüm var mı? sorusuna, "Son bir tarih belirlenmedi. Burada her şey virüsün seyirine bağlı. Son bir tarih belirlemek zaten mümkün değil. Ertelemelerin doğuracağı çok önemli sıkıntılar da var. Ekonomik ve finansal başta geliyor. 31 Mayıs itibariyle kontratları sona eren oyuncular var. Nasıl bir yol izlenecek? şeklinde bir sürü konu var. Hiçbiri gündem değil şu an. Önce canı kurtaralım." dedi.