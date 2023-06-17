Trabzonspor'da kritik 2 hafta! Transferde sürpriz hedef

Şu ana kadar bonservis taksitleri, oyuncu alacakları ve vergi borçları gibi pek çok farklı kalemde ciddi ödemeler yapan Trabzonspor Yönetimi'nin, ay sonuna kadar yapması gereken yaklaşık 12 milyon Euro'luk bir ödeme daha var.

Başkan Ertuğrul Doğan ve kurmayları, sponsorluk görüşmelerinin yanı sıra gelir getirecek projeler üzerinde çalışıyor. Farklı kaynak arayışları devam ediyor.

ORSIC VE PETKOVIC ISRARI

Bir yandan ödemeleri yapmaya uğraşan Bordo-Mavili yönetim, diğer taraftan transferde yoğun çaba içerisinde. Kourbelis ile anlaşan, 2 oyuncuda da önemli mesafe kat eden Fırtına, hocanın çok istediği Orsic ve Petkovic için temasları kesmiyor. Hedef, 3 Temmuz'daki Slovenya kampına en az 3-4 yeni futbolcuyu yetiştirmek. Yeni transferlerin önünü açacak en büyük etken ise oyuncu satışı...

MALİYET DAHA DA DÜŞECEK

Maxi Gomez, Enis Bardhi, Marc Bartra ve Denswil gibi yüksek maliyetli isimlerin gönderilmesi planlanıyor. Mevcut tabloda takımın net maaş maliyeti 25.5 milyon Euro seviyelerinde. Yönetim, oyuncu satışından elde edeceği geliri transfere harcayacak. Bu 4 isimle yolların ayrılması durumunda, maaş bütçesi yaklaşık 10 milyon Euro daha rahatlayacak.

MÜJDELER YAKINDA...

Kısacası bu 2 haftalık süreç Trabzonspor için oldukça kritik. Transfer, oyuncu satışı, sponsorluklar, gelir getirecek ek projeler derken, yönetim kritik virajı en iyi şekilde dönmek istiyor. Şampiyonluğun ardından geçen sezon yaşanan kötü gidişatı unutturmak isteyen Bordo-Mavililer, art arda müjdeli haberleri vermeyi planlıyor.

FLAVIO KAMPA KATILACAK

Kiralık olarak Al Taawoun Kulübü'nde forma giyen Flavio'nun 2 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonu henüz Suudi Arabistan ekibi tarafından kullanılmadı. 30 Haziran'a kadar bir gelişme yaşanmazsa 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Trabzonspor'un yeni sezon kampına katılacağı belirtildi.

Bir diğer kiralık isim Djaniny'nin de opsiyonu 1.5 milyon Euro. Tecrübeli forvetin mevcut takımında devam etmese bile Arap Yarımadası'ndan teklifler aldığı ve kariyerine burada devam edeceği öğrenildi.

FIRTINA'YA AZERİ FORVET

İlk 11 için nokta atışı takviyeler yapmak isteyen Trabzonspor, öte yandan genç ve potansiyelli oyuncular üzerinde de duruyor. İzleme ekibinin uzun süredir takip ettiği futbolculardan biri Renat Dadashov.

1999 doğumlu Azeri forvet, Grasshoppers forması giyiyor. 1 yıl kontratı kalan Dadashov, geçen sezon çıktığı 35 resmi maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı, 5 de asist yaptı.

Daha önce Frankfurt ve Wolverhampton gibi kulüplerde de forma giyen Dadashov'un maliyetine göre hareket edilecek. 1.87 boyundaki forvet, Azerbaycan Milli Takımı'nın formasını da 21 kez terletti.