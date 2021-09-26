Trabzonspor'da liderlik hesapları

DHA 26 Eylül 2021 Pazar 11:09 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 11:09

Süper Lig'de maç eksiğiyle 14 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, 7'nci hafta mücadelesinde yarın sahasında 12 puanlı Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer, zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş'ın da puan kaybı yaşadığı haftada Alanyaspor'u mağlup edip, zirve koltuğuna yerleşmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da kart cezalısı Vitor Hugo'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak, Denswil ve Koita bu maçta forma giyemeyecek. Dorukhan Toköz'ün durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Aytemiz Alanyaspor karşısında son oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasındaki ilk 11'ine göre iki değişiklik yaparak, cezalı Hugo'nun yerine Hüseyin'e, Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Djaniny'e forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

"Uğurcan- Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius"

SAKAT: Trondsen, Abdulkadir Parmak, Denswil, Koita, (Dorukhan Toköz belirsiz)

CEZALI: Hugo