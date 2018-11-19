Trabzonspor'da listenin başında Fabri var

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Takımın kaptanı ve yılladır değişmez 1 numarası olan Onur Kıvrak'ın süresiz kadro dışı kalması sonrasında kaleye takviye yapmayı düşünen bordo-mavililerde listenin ilk sırasında Fabri var. Trabzonspor, Fulham'da kadroya girmekte zorlanan İspanyol kaleciyi kiralamak için devre arasında İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, Fulham'da umduğunu bulamayan ve sezon başından bu yana sadece 2 maça çıkan file bekçisini satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başlayacak.

6 milyon euroya gitti

2016 yazında Beşiktaş'a transfer olduktan sonra başarılı bir performans sergileyen İspanyol kaleci bu sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin Fulham takımına transfer olmuştu.

'Ada'da istediği forma şansını bulamayan 30 yaşındaki kalecinin de tekrardan Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

Onur dışarıya bakıyor

Kaptanı olduğu takımda bir anda kadro dışı kalan kaleci Onur Kıvrak, kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor.

Türkiye'de Trabzon dışında bir takımda forma giymeyi istemeyen tecrübeli kalecinin menajeri Rusya, Almanya ve İskoçya'dan takımlarla temas kurdu.