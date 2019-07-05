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Trabzonspor'da Marcus Berg olmazsa hedef Yusuf El Arabi

Trabzonspor yönetiminin uzun bir süredir temas halinde olduğu Marcus Berg için artık son düzlüğe girildi.

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Trabzonspor golcü transferine odaklandı... Çok uzun zamandır temas halinde olunan İsveçli golcü Marcus Berg için son girişimler başladı. Oyuncuyu istediği 1 milyon 800 bin Euro'dan aşağı bir rakama çekmek isteyen Bordo-Mavililer oyuncuya bol bonus içeren bir sözleşme teklif edecek.
 
Berg'in takımın gelecek sezon iddialı bir proje ile lige başlayacak olması ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olması nedeniyle bu fikre sıcak baktığı ancak yine de rakamsal farklılıkların olduğu öğrenildi.
 
MENAJERLER YETKİ İSTEDİ
 
Trabzonspor'un golcü arayışında olduğunu bilen menajerler ise masaya bir kez daha Yusuf El Arabi'yi getirdi.
 
Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Faslı oyuncu için menajerler Trabzonspor Yönetimi'nden yetki istedi.
 
(Sabah)

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