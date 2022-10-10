Trabzonspor'da Marek Hamsik ayaklanması! Ortalık yıkıldı

Trabzonspor'da taraftarlar Marek Hamsik için sosyal medyada adeta ayaklandı. Bordo-mavili taraftarlar başarısız performansıyla dikkat çeken Marek Hamsik'i eleştiri yağmuruna tuttu.
Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-mavililerde Marek Hamsik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 35 yaşındaki Slovak yıldız, performansıyla beklentilerin altında kaldı ve 60. dakikada yerini Jean-Philippe Gbamin'e bıraktı.
Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada Marek Hamsik için adeta ayaklandı. Bordo-mavililer Marek Hamsik'e tepki gösteren binlerce paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımlar sonrası Slovak oyuncu, kısa sürede trendlere yükseldi.
Marek Hamsik, bu sezon Trabzonspor formasıyla 8 resmi maçın 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 453 dakika süre alan 35 yaşındaki Slovak orta saha, bu karşılaşmalarda 1 golle skora etki edebildi.