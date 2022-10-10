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Spor

Trabzonspor'da Marek Hamsik ayaklanması! Ortalık yıkıldı

Marek Hamsik, Trabzonspor'un Kasımpaşa ile karşılaştığı maça damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve kötü performansıyla dikkat çeken Marek Hamsik'e taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

Star Gazetesi10 Ekim 2022 Pazartesi 21:36 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Marek Hamsik ayaklanması! Ortalık yıkıldı
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Trabzonspor'da taraftarlar Marek Hamsik için sosyal medyada adeta ayaklandı. Bordo-mavili taraftarlar başarısız performansıyla dikkat çeken Marek Hamsik'i eleştiri yağmuruna tuttu.

MAREK HAMSIK YOKLARA OYNADI

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-mavililerde Marek Hamsik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 35 yaşındaki Slovak yıldız, performansıyla beklentilerin altında kaldı ve 60. dakikada yerini Jean-Philippe Gbamin'e bıraktı.

TARAFTARLAR MAREK HAMSIK'İ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada Marek Hamsik için adeta ayaklandı. Bordo-mavililer Marek Hamsik'e tepki gösteren binlerce paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımlar sonrası Slovak oyuncu, kısa sürede trendlere yükseldi.

MAREK HAMSIK'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Marek Hamsik, bu sezon Trabzonspor formasıyla 8 resmi maçın 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 453 dakika süre alan 35 yaşındaki Slovak orta saha, bu karşılaşmalarda 1 golle skora etki edebildi.

İşte Marek Hamsik için yapılan paylaşımlardan bazıları:

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