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Spor

Trabzonspor'da Marek Hamsik fırtınası

Trabzonspor takımın maestrosu, müthiş performansını şık bir golle taçlandırdı. 12.43 km. ile sahanın en çok koşan ismi olan Marek Hamsik, kusursuz oynadı.

5 Aralık 2021 Pazar 13:59 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 13:59
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Trabzonspor 'un orta sahadaki beyni Marek Hamsik, unutulmaz maçlarına bir yenisini ekledi.

Attığı kilit paslar, soğukkanlı performansı ve oyun bilgisiyle herkesi büyüleyen 34 yaşındaki Slovak yıldız, müthiş performansını golle süsledi. Nwakaeme'nin enfes pasında defansı adeta uyutan Hamsik, müthiş şekilde topu kontrol etti, usta işi dokunuşla topu ağlara gönderdi. Grande (Büyük) lakabının hakkını fazlasıyla veren Hamsik, maç istatistiklerinde de fark yarattı.

Süper istatistikler

Yüzde 89'luk pas isabetiyle oynayan tecrübeli yıldız, girdiği 5 ikili mücadeleyi de kazandı. Marek Hamsik, aynı zamanda yine sahanın en çok koşan ismiydi. 12.43 km. ile zirvede yer alan başarılı oyuncuyu, 12.40 kilometreyle Berat takip etti. 3. sırada 12.03 ile Sinan Kurt vardı.

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