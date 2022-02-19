İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2022 Cumartesi / 18 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Marek Hamsik ülkesine gitti
Spor

Trabzonspor'da Marek Hamsik ülkesine gitti

Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından sonra ağrıları artan ve tedavi gören Slovak oyuncu Marek Hamsik ülkesine gitti.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:25
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Marek Hamsik'in ligin 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından ağrılarının arttığı belirtildi.

Tedavisi süren oyuncunun Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedilen açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın izniyle ülkesi Slovakya'ya giden futbolcumuz, pazartesi günü Trabzon'a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.