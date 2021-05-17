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Spor

Trabzonspor'da Marlon kulüpten ayrıldı

Trabzonspor'da kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı oyuncu Marlon bordo mavili ekibe veda ederek kulüpten ayrıldı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:11 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:18
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Bonservisi Brezilya ekibi Fluminense'de bulunan Marlon, Trabzonspor'a veda etti. Marlon sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. İşte veda mesajı:

"Başka bir sezon sona eriyor. Harika bir rekabet ve öğrenme yılı olduğu için çok mutlu ve müteşekkirim. Bana bir çok arkadaşlık kurma ve her maçta elimden gelenin en iyisini yapma fırsatı verdiği, inanılmaz bir yıl yaşattığı için Trabzonspor'a teşekkür ediyorum. Bu fantastik kulübün antrenörlerine ve oyuncularına teşekkür ederim, başarılar dilerim.

Oyuncularına ve taraftarlarımıza koşulsuz destekleri için en iyisini kulüpteki tüm personele de çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi aynı sevinç ve özveri ile geleceğe hazırlandık. Herkese mutlu tatiller"

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