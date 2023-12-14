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Spor

Trabzonspor'da Maxi Gomez gelişmesi

Trabzonspor'un sezon başında La Liga ekiplerinde Cadiz'e kiraladığı Maxi Gomez devre arasında yeniden bordo mavili ekibe geri dönebilir.

14 Aralık 2023 Perşembe 13:05 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Maxi Gomez gelişmesi
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Trabzonspor'un sezon başında La Liga ekiplerinden Cadiz'e bedelsiz olarak kiraladığı Uruguaylı forvet Maxi Gomez ile flaş gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol basınından El Gol Digital, Cadiz'de kariyerinin en verimsiz dönemini yaşayan Maxi Gomez ile ilgili bir iddia ortaya attı.

Haberde, Uruguaylı forvetin 31 Aralık tarihine kadar gol atamaması halinde Trabzonspor'a geri döneceği belirtildi.

Bordo-mavili ekip, Gomez'i sezon başında Cadiz'e bedelsiz olarak kiralamış ve sözleşmesine sezon sonunda zorunlu olmayan 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu.

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