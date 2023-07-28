Trabzonspor'da Mislav Orsic ameliyat oldu

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic antrenmanda bir sakatlık yaşamış ve çapraz bağlarını koparmıştı.

Bordo-mavililer Hırvat yıldızın başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada; Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Takımımızın Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcumuz Orsic ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.