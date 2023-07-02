Trabzonspor'da Montasser Lahtimi şoku!

Şampiyonluk sonrasında geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Fırtına yeni sezon için Nenad Bjelica yönetiminde hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki cumartesi günü antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın son bölümde futbolcular dar alanda çalışma yaptı.

TAKIMLA ÇALIŞTILAR

Milli takımlarda görev alan oyuncuların katılmadığı antrenmanda yeni transferler Mislav Orsic ile Joaquin Fernandez takımla çalıştı.

İKİ OYUNCU KATILMADI

Antrenmanda izinli olan Maxi Gomez ve Stefano Denswill yer almadı. Ancak iki oyuncunun da Slovenya kampına katılacakları öğrenildi.

PROSEDÜR UYGULANACAK

Karadeniz temsilcisinde Montasser Lahtimi şoku da yaşandı. Faslı futbolcu ekstra izinli olmamasına rağmen idmana çıkmadı! Bordo-Mavili kulüp, Faslı futbolcu için yasal prosedürleri uygulamaya başladı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu çıkmadığı idman başına para cezası alacak.