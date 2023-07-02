İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor'da Montasser Lahtimi şoku!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Montasser Lahtimi şoku yaşandı. Lahtimi izinli olmamasına rağmen antrenmana katılmadı.

Fanatik2 Temmuz 2023 Pazar 11:49 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Montasser Lahtimi şoku!
ABONE OL

Şampiyonluk sonrasında geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Fırtına yeni sezon için Nenad Bjelica yönetiminde hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki cumartesi günü antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın son bölümde futbolcular dar alanda çalışma yaptı.

TAKIMLA ÇALIŞTILAR

Milli takımlarda görev alan oyuncuların katılmadığı antrenmanda yeni transferler Mislav Orsic ile Joaquin Fernandez takımla çalıştı.

İKİ OYUNCU KATILMADI

Antrenmanda izinli olan Maxi Gomez ve Stefano Denswill yer almadı. Ancak iki oyuncunun da Slovenya kampına katılacakları öğrenildi.

PROSEDÜR UYGULANACAK

Karadeniz temsilcisinde Montasser Lahtimi şoku da yaşandı. Faslı futbolcu ekstra izinli olmamasına rağmen idmana çıkmadı! Bordo-Mavili kulüp, Faslı futbolcu için yasal prosedürleri uygulamaya başladı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu çıkmadığı idman başına para cezası alacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.