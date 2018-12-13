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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'da savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesi feshedildi.

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Trabzonspor'da savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. 

Kamuoyuna duyurulur,

Saygılarımızla."

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