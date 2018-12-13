Trabzonspor'da Mustafa Akbaş'ın sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor'da savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesi feshedildi.
Trabzonspor'da savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesi feshedildi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.