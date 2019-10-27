Süper Lig'in 9. haftasında oynanılacak Trabzonspor - Başakşehir karşılaşması öncesinde bordo-mavililere kötü haber geldi.

Buna göre Nijeryalı yıldız John Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın mücadelede yer almayacağı ve nmaç kadrosuna alınmadığı aktarıldı.

Trabzonspor'un konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve antrenmana katılmayan Obi Mikel ağrılarının devam etmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna alınmadı"