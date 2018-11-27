Trabzonspor'da Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belli oldu
Son olarak Fenerbahçe maçında oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Son olarak Fenerbahçe maçında oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
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