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Trabzonspor'da Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belli oldu

Son olarak Fenerbahçe maçında oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Son olarak Fenerbahçe maçında oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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