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Spor

Trabzonspor'da Onuachu fırtınası! 3 hafta sonra golle tanıştı

3 haftadır gol katkısı sağlayamayan Paul Onuachu dün akşam oynanan Fenerbahçe maçında takımının ilk golünü kaydederken derbideki gol perdesini arayan isim oldu.

5 Kasım 2023 Pazar 13:45 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Onuachu fırtınası! 3 hafta sonra golle tanıştı
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Trabzonspor'da Paul Onuachu fırtınası esiyor! Trabzonspor'un Fenerbahçe deplasmanında ilk golünü kaydeden Paul Onuachu'nun bir golü de VAR kararı sonrası faul gerekçesiyle iptal edildi.

Nijeryalı golcü, Beşiktaş, Hatayspor, Pendikspor maçlarının ardından üç haftayı golsüz geçirmişti. Fenerbahçe filelerini de havalandıran Onuachu yedi maçta dört gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor'un son yıllara damga vuran golcülerinin başında Alexander Sörloth ile Andreas Cornelius geliyor.

Danimarkalı golcü Cornelius, 2021/2022 sezonunda ligde oynadığı ilk yedi maçta üç kez gol sevinci yaşamıştı. Norveçli Sörloth ise yedi maçta dört kez rakip fileleri havalandırmıştı. Onuachu da Cornelius'u geride bırakırken Sörloth'u yakalamayı başardı.

Trabzonspor ligde gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Bu mücadelede de takımın en önemli gol silahı yine Onuachu olacak.

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