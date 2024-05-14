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Spor

Trabzonspor'da Paul Onuachu seferberliği

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kiralık olarak formasını giyen Paul Onuachu'yu takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor.

14 Mayıs 2024 Salı 12:30 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Paul Onuachu seferberliği
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Geçen sezonlarda kiralık olarak gelen golcülerini kaptıran Trabzonspor, Paul Onuachu'da aynı hatayı yapmak istemiyor.

Dev santrforun yüksek performansından son derece memnun olan bordo-mavili takım, Nijeryalı yıldızı kiralama ve bonservisini alma opsiyonlarını sözleşmesinin bulunduğu Southampton ile sonuna kadar zorluyor.

İngiliz basınından Therealefl'in haberine göre Onuachu, kararını Trabzonspor'da kalma yönünde kullandı. Bundan sonraki süreç, Trabzonspor ile Southampton arasında geçecek.

Karadeniz ekibinin bu transferdeki en büyük sorunu; Southampton'ın 10 milyon euronun üzerindeki bonservis beklentisi ve yeniden kiralamaya yanaşmaması ancak Karadeniz ekibinin bu konularda da önemli mesafe aldığı belirtildi.

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