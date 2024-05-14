Trabzonspor'da Paul Onuachu seferberliği

Geçen sezonlarda kiralık olarak gelen golcülerini kaptıran Trabzonspor, Paul Onuachu'da aynı hatayı yapmak istemiyor.

Dev santrforun yüksek performansından son derece memnun olan bordo-mavili takım, Nijeryalı yıldızı kiralama ve bonservisini alma opsiyonlarını sözleşmesinin bulunduğu Southampton ile sonuna kadar zorluyor.

İngiliz basınından Therealefl'in haberine göre Onuachu, kararını Trabzonspor'da kalma yönünde kullandı. Bundan sonraki süreç, Trabzonspor ile Southampton arasında geçecek.

Karadeniz ekibinin bu transferdeki en büyük sorunu; Southampton'ın 10 milyon euronun üzerindeki bonservis beklentisi ve yeniden kiralamaya yanaşmaması ancak Karadeniz ekibinin bu konularda da önemli mesafe aldığı belirtildi.