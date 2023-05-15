Trabzonspor'da Pereyra iddiası

Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerin gelecek sezon için etkili bir kadro kurmak istediği bilinirken gündemine son olarak sürpriz bir isim geldi. Karadeniz ekibi, Slovak yıldızı Marek Hamsik'in alternatifi olarak Udinese'den Roberto Pereyra'yı gözüne kestirdi.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'a birçok futbolcu öneriliyor. Bunlardan biri de Roberto Pereyra.

Menajerler, Karadeniz devinin kapısını çalarak 'Pereyra'yı ister misiniz?' diye sordu. İtalya ekibi Udinese ile sözleşmesi bu yıl bitecek olan 32 yaşındaki merkez orta saha hakkında teknik direktör Nenad Bjelica karar verecek. Marek Hamsik'in ayrılması sonrası bu bölgeye takviye yapacak olan yönetimin, Arjantinli futbolcu hakkında araştırma yapacağı öğrenildi.

Kariyerinde Udinese, Watford, Juventus ve River Plate formalarını giyen 1.82 boyundaki futbolcu, tam bir tecrübe abidesi. Başarılı oyuncu, Udinese takımı ile 196 maça çıkarken 23 gol atıp, 32 de asist yaptı.

Her iki ayağını da kullanabilen Roberto Pereyra'nın piyasa değeri 6.5 milyon euro civarında. Bir dönem fiyatı 17 milyon euro'lara kadar çıkmıştı.