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Spor

Trabzonspor'da planlar bozuldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren, kupada da yoluna ilerleyen Trabzonspor'da hesapta olmayan iki ayrılık canları sıktı. Sezon başından büyük beklentilerle gelen dünyaca ünlü futbolcular; Obi Mikel ve Daniel Sturridge, son 15 günde arka arkaya ayrıldı.

21 Mart 2020 Cumartesi 09:55 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 09:55
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İlk olarak 2 Mart'ta sözleşmesini sonlandıran İngiliz golcü Sturridge, hemen ardından da 17 Mart'ta koronavirüs sıkıntısı nedeniyle Nijeryalı orta saha Mikel, kulübe veda etti. Zirve yarışı veren bordo-mavililerde; iki yıldızın ayrılması kadro hesaplarını bozdu. Özellikle iki kilit bölgede oyuncusunu kaybeden teknik direktör Hüseyin Çimşir, zora girdi.

NEWTON'I ETKİLEDİ

Mikel ilk 11'de artık ideal isimlerden biri olmuştu. Sturridge de hücum alternatifleri arasındaydı. Mikel, lig ve kupada 22 maça çıkarken, Sturridge de lig ve kupada 14 mücadelede 7 gol bulmuştu.

Bu ayrılıklar devre arasında Chelsea'den gelen yardımcı antrenör Eddie Newton'ı da ekledi. Bu iki yıldızla Chelsea'de çalışan Newton, bu isimlerin uyumu ve başarısı için de getirilmişti. Sturridge ve Mikel'le vedalaşan Newton, Trabzonspor'da teknik heyetin önemli bir parçası.

Mikel ve Sturridge'le iyi bir iletişimi olan İngiliz antrenör, sürpriz bir üzüntü yaşadı.

ŞANSSIZLIK YAŞANDI

Koronavirüs nedeniyle endişeler taşıyan John Obi Mikel konusunda Trabzonspor başka bir şanssızlık daha yaşadı. Geçen hafta seyircisiz yapılan Başakşehir maçına da çıkmayıp yedek bekleyen Nijeryalı orta saha, ayrılmak kararı almıştı.

Ancak Mikel'in ayrılığından tam 3 gün sonra liglere erteleme kararı geldi. Bordo-mavililerde bu durum şanssızlık olarak değerlendirildi.

(Milliyet)

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