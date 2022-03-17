Trabzonspor'da Rizespor maçı öncesi 4 eksik

AA 17 Mart 2022 Perşembe 10:29 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 10:29

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz ve Uğurcan Çakır takımda yer alamayacak. Stefano Denswil ile Anders Trondsen'in durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek.