Trabzonspor'da Rodallega ile yollar ayrılıyor

Bordo mavili kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Rodallega'nın başka bir kulüple anlaştığı iddia edildi.

33 yaşındaki Kolombiyalı golcünün ülkesinin takımlarından Santa Fe ile anlaştığı ileri sürüldü. Ancak iki taraf arasında ekonomik olarak arada bazı pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı gelen bilgiler arasında.

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