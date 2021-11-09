Trabzonspor'da rüya gibi hafta

9 Kasım 2021 Salı 08:26 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 08:26

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftayı namağlup lider tamamlayan Trabzonspor, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye fark attı, en yakın takipçisi Atakaş Hatayspor'un ise 7 puan üzerinde yer aldı.

Takipçilerinden Beşiktaş'ı deplasmanda devirmeyi başaran Karadeniz ekibi rüya gibi bir hafta geçirdi. 30 puana ulaşıp zirvedeki yerini sağlama alan bordo-mavili takım, G.Saray ve Fenerbahçe'nin de haftayı beraberlikle kapatmasıyla kazancını katladı. Ezeli rakiplerine karşı toplamda 7 puanlık dev bir kazanım elde eden Trabzonspor zirvede rahatladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 10'ar puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, Galatasaray'a da 9 puan fark attı.

Zirve takipçilerinden Hatayspor ve Aytemiz Alanyaspor'un haftayı mağlubiyetle kapatmaları da bordo-mavili takım için çok ciddi bir kazanç oldu. Karadeniz ekibi en yakın rakibi Hatayspor'un 7, Alanyaspor'un 9 puan önünde yer aldı. Geride kalan hafta zirve takipçilerinden sadece İttifak Holding Konyaspor kayıp yaşamadı.

Trabzonspor 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını tamamlarken yalnızca Galatasaray'a karşı puan kaybetti. Sarı-kırmızılı ekiple 2-2 berabere kalan bordo-mavili takım, Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.