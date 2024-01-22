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Spor

Trabzonspor'da sağ beke 2 aday! Biri Danimarka'dan diğeri Belçika'dan

Sağ bek transferine öncelik veren Trabzonspor'da 2 aday bulunuyor. Bunlardan ilki Danimarka'nın Silkeborg takımında görev yapan Oliver Sonne diğeri ise Belçika'da kariyerine devam eden Daiki Hashioka. İşte detaylar...

22 Ocak 2024 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Trabzonspor'da sağ beke 2 aday! Biri Danimarka'dan diğeri Belçika'dan
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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, önceliğini sağ beke verdi. Daha önce scout ekiplerinin önerisiyle transfer edilen Batista Mendy ve Mehmet Can Aydın gibi isimler baz alınarak, yine bir öneri üzerine transfer yapılması gündemde.

İLK TEMASLAR KURULDU

Bu bölge için ise listede iki futbolcu bulunuyor. İlk etapta Danimarka'da Silkeborg'ta görev yapan Oliver Sonne ismi üzerine yoğunlaşıldı. 2026 yılına kadar kontratı bulunan Perulu savunmacı için kulübüyle ilk temaslar kuruldu. Oyuncu ilk etapta Türkiye'de görev yapmaya sıcak bakarken, maliyet araştırması yapılıyor. Diğer yanda ise rota Belçika olacak.

DİĞER ROTA BELÇİKA

St. Truiden'in istikrarlı oyuncularından biri olan Daiki Hashioka'nın takıma kazandırılması gündemde. 24 yaşındaki futbolcu için Avrupa'nın önde gelen liglerinden birkaç takımın da devrede olduğu öğrenildi.

Bordo-mavililer, teknik ekibin de onay vermesinin ardından iki oyuncudan birini mutlaka takıma kazandırmak istiyor. Hedef, genç ve gelecek vadeden isimleri transfer edip, sonrasında ise bonservislerinden para kazanmak olacak.

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