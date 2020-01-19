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Spor

Trabzonspor'a sakat oyuncularından müjdeli haber

Trabzonspor'un yıldızları Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Yusuf Sarı geri dönüyor... Devre arası kampı sonrasında sakatlıklarını tamamen atlatan 3 isim, Kasımpaşa maçında sahada olacak.

19.01.2020  10:41 - Güncelleme: 19.01.2020  10:41

Karadeniz ekibinin yıldızlarından sağ kanat Yusuf Sarı, son olarak 23 Aralık’ta Konyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır ile sol bek Filip Novak da devrenin son maçı olan Kaysersipor mücadelesinde 28 Aralık’ta Bordo-Mavili formayı giydi. İkinci derece yırtığı bulunan Yusuf, ayak bileğinde sorun yaşayan Uğurcan ile ağrıları bulunan Novak, tamamen iyileşti.

Engel kalmadı

Oldukça iyi bir kamp dönemi geçiren bu 3 isimden de müjdeli haber geldi. Sağlık heyetinden edinilen bilgiye göre Fırtına’nın yıldızlarının bugün Kasımpaşa karşısında oynamasına bir engel olmadığı bildirildi. Bu doğrultuda teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de bu 3 ismi Lacivert-Beyazlı ekip karşısında sahaya süreceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

(Fanatik)

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