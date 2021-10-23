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Spor

Trabzonspor'da sakatlıklar peş peşe geliyor

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Yusuf Sarı, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür, maça devam edemeyerek oyundan alındı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 21:12 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 21:12
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Trabzonspor'un Göztepe deplasmanında sakatlar kervanına katılan isimlerin sayısı arttı.

Bordo-mavililerde Yusuf Sarı devre arasında yaşadığı problemin ardından oyundan alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, karşılaşmanın 2. yarısında Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.

Öte yandan başında açılma olan Vitor Hugo da karşılaşmayı bandajla tamamladı.

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Anastasios Bakasetas ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almadı.

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