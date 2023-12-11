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Spor

Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başladı.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra 13 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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