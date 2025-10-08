Trabzonspor'da savunmanın değişmez ismi Stefan Savic

Trabzonspor'un geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla yararlanamadığı Karadağlı stoper Stefan Savic, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bordo-mavili takım, geçen sezon başında İspanya'nın Atletico Madrid ekibinden ayrılarak serbest statüye düşen Karadağlı futbolcu ile yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret, 500 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon avroya 3 senelik sözleşme imzaladı.

Karadağlı futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de geçen sezon 13 karşılaşmada görev alırken 841 dakika sahada kaldı.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 20 karşılaşmada forma giydi, 1423 dakika görev yaptı.

BU SEZON MAÇLARIN TAMAMINDA SAHADA KALDI

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Savic, bu sezon ise savunmanın değişmez ismi oldu.

Erzurum kampına katılarak sezon öncesi hazırlıklarını iyi değerlendiren Karadağlı stoper, ilk 8 lig maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak 720 dakika görev yaptı.

BATAGOV İLE VAZGEÇİLMEZ İKİLİ OLDU

Stefan Savic, Ukraynalı stoper oyuncusu Batagov ile stoperde iyi ikili oluşturdu.

Batagov da 8 maçta 675 dakika görev yaparak tüm maçlarda Savic ile stoperde görev yaptı.

GOL KATKISI DA YAPTI

Geçen sezonu golsüz tamamlayan Savic, bu sezon ise ilk 8 haftada 1 gol atarak takımına skor katkısı da yaptı.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasıyla kaptanlık görevine getirilen Karadağlı futbolcu, Trabzonspor'un ligin 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 1-0 yendiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atarak 3 puanı getiren isim oldu.