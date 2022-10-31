Trabzonspor'da Serdar Ekrem Şirin, görevi bıraktı

Trabzonspor'da, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Medyadan sorumlu yönetici Serdar Ekrem Şirin, bu görevini bıraktı.

Trabzonspor'da medya biriminde görevden almalar ve yeni personel alımları sürecinde yaşanan bazı tartışmalar sonrası başkan Ahmet Ağaoğlu, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Medyadan sorumlu yönetici Serdar Ekrem Şirin'in yetkilerini aldı. Bu gelişmenin ardından medyadan sorumlu yönetici Serdar Ekrem Şirin, yönetim kuruluna bu görevini bıraktığını bildirdi. Şirin'in görevine sadece yönetim kurulu üyesi olarak devam edeceği öğrenildi.