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Spor

Trabzonspor'da Siopis mesaiye başladı

Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başlarken, yeni transfer Siopis de antrenmanda yer aldı.

DHA20 Ağustos 2021 Cuma 14:39 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 14:39
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Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında Pazartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Roma maçında oynayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından mobilizasyon ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı. Yeni transfer Siopis de antrenmanda yer aldı.

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