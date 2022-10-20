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Spor

Trabzonspor'da Sivasspor maçı mesaisi devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 20:12 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Sivasspor maçı mesaisi devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman 5'e 2, geniş alan oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

Dünkü çalışmada sol ayak bileğine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bırakan Marek Hamsik, bugünkü antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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