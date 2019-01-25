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Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman  yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen idmanda taktik ağırlıklı  çalışma yapıldığı belirtildi.

Antrenmana, sakatlıkları süren Ogenyi Onazi ve Joao Pereira ile İran  Milli Takımı'nda bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin katılmadığı  kaydedildi.

Dün yapılan idmanı sakatlanarak yarıda bırakan Tunahan Ergül'ün ise  takımla çalıştığı aktarıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla Sivas'a  hareket edecek.

(AA)

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