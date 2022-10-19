İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2022 Çarşamba / 24 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5827
  • EURO
    18,1953
  • ALTIN
    973.334
  • BIST100
    3880.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da, Sivasspor mesaisi sürüyor
Spor

Trabzonspor'da, Sivasspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig 11.hafta mücadelesinde evinde Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 20:35 - Güncelleme:
Trabzonspor'da, Sivasspor mesaisi sürüyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanında, kas spazmı yaşayan Djaniny ile Emrehan Gedikli yer almadı.

Isınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Antrenmanı takip eden gazetecilerin yanına gelerek bir süre sohbet eden teknik direktör Avcı, "Cumartesi günü maç ve sonrasında yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Öncekinden bir tık daha hafif. Geçen hafta çok acayipti." diye konuştu.

Öte yandan, antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan tecrübeli futbolcu Marek Hamsik sakatlık yaşadı. Sol ayak bileğine buz uygulanan futbolcu, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.