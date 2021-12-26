Trabzonspor'da sol beke sürpriz aday

26 Aralık 2021 Pazar 09:33 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 09:33

Sol bek konusunda henüz isim üzerinde karar vermeyen, adayları değerlendirmeye devam eden Trabzonspor 'da listedeki oyunculardan biri de Union Berlin forması giyen Puchacz'tı. Başarılı futbolcuyla ilgili harekete geçen yönetimin maliyet araştırmasını sonuçlandırdıktan sonra somut adımlar atacağı bildirildi.

UĞUR ÇİFTÇİ'DE GERİ ADIM

Karadeniz ekibinin gündemi tek yerli sol bek Uğur Çiftçi'ydi. Fırtına'nın istediği tecrübeli savunmacı için Yiğidolar kapıyı 2.5 milyon Euro gibi uçuk bir rakamla açınca görüşmeler başlamadan sona erdi. Trabzonspor'un o bölgeyi yabancı bir isimle güçlendireceği öğrenildi.

TRANSFERDE 3'LÜ ZİRVE

Devrenin tamamlanmasının ardından yol haritasını netleştirmek için Trabzon'da zirve var. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayı Ertuğrul Doğan ile beraber teknik direktör Abdullah Avcı arasında gerçekleşecek toplantının ardından Bordo Mavililer'in transfer periyoduna dair planlaması tamamlanacak. Dev görüşme bugün gerçekleşecek.