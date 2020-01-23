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Spor

Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini almak için şimdiden harekete geçti

Trabzon, talipleri olan Norveçli golcü için elini çabuk tutmaya karar verdi. Karadeniz ekibi, Sörloth’un tapusunu mayıs ayında alacak.

23.01.2020  11:06 - Güncelleme: 23.01.2020  11:06

TRABZONSPOR’DA fırtına estiren ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Alexander Sörloth için yönetim harekete geçiyor. Şu ana kadar Bordo-Mavili forma alında 18 gol atarak kariyer rekoru kıran Norveçli oyuncu, 2 yıllığına Crystal Palace’dan kiralanmıştı. Gelecek sezonki maçların %50’sinde ilk 11 oynaması halinde zorunlu olarak 6 milyon euro satın alma opsiyonu olan golcü oyuncu için bu süre beklenmeyecek. Karadeniz ekibi, sezon sonunda bu parayı ödeyip Sörloth’un tapusunu alacak. 24 yaşındaki oyuncunun yönetime, “Trabzon’da mutluyum. Bonservisimi alırsanız daha mutlu olurum” dediği gelen bilgiler arasında.

(Akşam)

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