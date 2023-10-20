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Spor

Trabzonspor'da Süper Lig hazırlıkları devam ediyor

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırlayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam etti.

AA20 Ekim 2023 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Süper Lig hazırlıkları devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavili ekibin antrenmanı, geniş alandaki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıktan dönen Onuachu ve Trezeguet ile gribal enfeksiyonu geçen Enis Bardhi takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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