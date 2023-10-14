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Spor

Trabzonspor'da Süper Lig mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 15:29 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Süper Lig mesaisi devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, ilk bölümde pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2'yle devam eden idman, sonuçlandırma çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı bu Alanyaspor maçıyla birlikte Trabzonspor2daki ikinci döneminin ilk maçına çıkmış olacak.

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