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Spor

Trabzonspor'da süper yıldız heyecanı!

Son dönemde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, gözü yükseğe dikti. Bordo mavililer Thiago Alcantara transferi için bütün şartları zorluyor.

Fanatik15 Eylül 2023 Cuma 10:09 - Güncelleme:
Trabzonspor'da süper yıldız heyecanı!
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Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken son saate kadar yıldız oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. Taraftarın en çok istediği oyunculardan birisi olan Thiago Alcantara konusunda, hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor. Detaylar haberimizde...

BERKAY VE DENİZ OLMADI

Karadeniz temsilcisinin uzun süre gündeminde tuttuğu Berkay Özcan ve Deniz Türüç, Başakşehir'le sözleşme yeniledi. Bu isimlerden de olumlu yanıt alamayan yönetimin; teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok istediği 8 numara takviyesiyle transfer dönemini kapaması bekleniyor.

TARAFTARLAR HEYECANLA BEKLİYOR

Bordo-Mavililer'de transferin son günü gözler kadroya katılması planlanan 8 numara takviyesine çevrildi. Avrupa'da transfer tahtalarının kapandığı 1 Eylül'ün ardından ortaya çıkan fırsat sürecini Onuachu, Pepe ve Mendy gibi takviyelerle geçirip tüm dikkatleri üzerine çeken, kadroya seviye atlatan Fırtına'nın 8 numara için temasa geçtiği dünyaca ünlü yıldız Thiago Alcantara'yla yapılan görüşmelerin sızması taraftarlarda büyük heyecan yaratmıştı.

SON BİR ÖNERİ SUNULACAK

Yönetim bu konuda 3 defa girişimde bulundu ama son güne girilirken somut bir gelişme yaşanmış değil. Fırtına, transferin son gününde de bu konuda hareketlilik yaşayacak. Edinilen bilgiye göre yıldız oyuncuya son bir öneri sunulacak. Listede farklı ama olması güç seçenekler de söz konusu.

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