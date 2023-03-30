Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Vitor Hugo ile yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışın uzağında kalan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Bordo mavililer, tecrübeli stoperi Vitor Hugo'nun transferi için Bahia kulübü ile anlaşmaya vardı.

Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Trabzonspor yönetimi, alacakları biriken ve kulübe ihtar çeken 8 oyuncu için 2 milyon 600 bin Euro'luk ödeme yaptı.

Bu sezon bordo-mavili forma ile 31 maça çıkan deneyimli stoper 3 gol atarken asist katkısında bulunamadı.

Brezilyalı stoper , 2020 yılında 3.2 milyon avro bonservis bedeli ödenerek Palmerias'tan transfer edilmişti.