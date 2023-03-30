İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2023 Perşembe / 9 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1596
  • EURO
    20,8476
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    4949.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Vitor Hugo ile yollar ayrılıyor
Spor

Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Vitor Hugo ile yollar ayrılıyor

Trabzomspor'un tecrübeli stoperi Vitor Hugo ile yolların ayrılacağı açıklandı. Bahia kulübü ile anlaşmaya varan Brezilyalı stoperin eşyalarını toplamaya başladığı öğrenildi.

A Spor30 Mart 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Vitor Hugo ile yollar ayrılıyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışın uzağında kalan Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Bordo mavililer, tecrübeli stoperi Vitor Hugo'nun transferi için Bahia kulübü ile anlaşmaya vardı.

Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Trabzonspor yönetimi, alacakları biriken ve kulübe ihtar çeken 8 oyuncu için 2 milyon 600 bin Euro'luk ödeme yaptı.

Bu sezon bordo-mavili forma ile 31 maça çıkan deneyimli stoper 3 gol atarken asist katkısında bulunamadı.

Brezilyalı stoper , 2020 yılında 3.2 milyon avro bonservis bedeli ödenerek Palmerias'tan transfer edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.